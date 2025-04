Taki wniosek płynie z debaty „Praca dla seniorów. Czy pracodawcy potrafią wykorzystać potencjał starszych pracowników?”, zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. To kolejne spotkanie wpisujące się w cykl debat mających na celu sformułowanie rekomendacji dotyczących zwiększenia poziomu zatrudnienia osób starszych w Polsce.

Reklama

Firmy potrzebują starszych pracowników

Emilia Szczukowska ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przyznała, że firmy potrzebują u siebie osób dojrzałych i seniorów.

– Według danych zebranych w ramach Eurobarometru aż 82 proc. małych i średnich przedsiębiorstw raportuje, że brakuje im rąk do pracy. Z kolei badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że w ciągu następnej dekady rynek pracy zmniejszy się o ok. 2 mln pracowników. Dochodzimy zatem do sytuacji, w której na dyskryminujące zachowania pracodawców wobec tej grupy pracowników nie będzie firm zwyczajnie stać – wskazywała ekspertka.

Obecnie cały czas one jednak występują. A tam, gdzie osób starszych pracuje sporo (np. w edukacji czy służbie zdrowia), są one często traktowane jako alternatywa wobec braku innych pracowników. Powód?

Jak wskazywał Tomasz Schimanek, członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, główną barierą są stereotypy, czyli to, jak postrzegamy osoby starsze.