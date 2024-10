Od 1 grudnia 2018 roku lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne. E-zwolnienia (e-ZLA) są automatycznie przesyłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek (pracodawcy) oraz do ZUS. To duże ułatwienie dla pracowników, ponieważ nie muszą sami dostarczać zwolnienia pracodawcom (co w przypadku choroby może być kłopotliwe). Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku informowania przełożonych o nieobecności w pracy.

Czy trzeba informować pracodawcę o chorobie i L4?

Kwestię tę regulują przepisy prawa pracy, a dokładniej – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W par. 2 ust. 2 tego rozporządzenia czytamy, że „W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy”.

Czytaj więcej Zdrowie Ważne zmiany dla pacjentów od października. Chodzi nie tylko o L4 Od 1 października pacjentów czekają zmiany. Zaczyna obowiązywać nowa lista leków refundowanych oraz nowy cennik opłat za pobyt w sanatorium. Ponadto inaczej będzie wyglądało wystawianie zwolnień lekarskich.

Jak zgłosić nieobecność w pracy z powodu choroby?

We wspomnianym wyżej rozporządzeniu znajdziemy wytyczne, jak pracownik może zgłosić nieobecność w pracy. Jeżeli w danym zakładzie pracy nie ma wewnętrznych przepisów, które by to określały, osoba zatrudniona może to zrobić: