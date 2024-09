Dokumenty dołączane do wniosku o rentę wdowią

Osoby składające wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną mające prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia, nie muszą do niego dołączać żadnych dokumentów. Jeżeli jednak wnioskodawca nie złożył wniosku o świadczenie do zbiegu, to należy to zrobić i dołączyć do niego dokumenty konieczne do jego rozpatrzenia. ZUS poinformuje, jeżeli wniosek nie będzie zawierał niezbędnych dokumentów.