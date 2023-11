Obecność dzieci w miejscu pracy nie jest regulowana. Potrzebny zdrowy rozsądek

Jeżeli jednak rodzicie sami nie chcą brać dzieci do pracy to jakie mają możliwości w nieoczekiwanej sytuacji?

W przypadku parlamentarzystów są one dość ograniczone. Z regulaminu Sejmu wynika co prawda, że za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez posła udziału w posiedzeniu Sejmu lub komisji uważa się m.in. inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody. Trudno jednak przesądzić, czy ewentualna niemożność zapewnienia opiekuna dla dziecka zostałyby zaliczona do tej kategorii. W przypadku choroby pociechy, nieoczekiwanego zamknięcia przedszkola czy choroby niani przysługuje im też zwolnienie od pracy, za które jest wypłacany jest zasiłek opiekuńczy jak wszystkim osobom opłacającym składki na ubezpieczenie chorobowe, ale tylko w przypadku kiedy dzieci nie ukończą 8 roku życia.

Pracownicy mają trochę więcej możliwości.

To prawda. Mają m.in. do wykorzystania dodatkowo dwa dni opieki w roku nad zdrowym dzieckiem do lat 14. Urlop na żądanie w wymiarze czterech dni w roku. W grę wchodzi też dodatkowy 5-dniowy urlop opiekuńczy oraz dwa dni wolnego z powodu działania siły wyższej. Mogą zawnioskować też o pracę zdalną okazjonalną w wymiarze 24 dni w roku.

To spora dysproporcja.

Tak. Aczkolwiek nam wszystkim powinno zależeć, żeby posłowie i senatorowie mogli wykonywać zadania, do których zostali przez nas wybrani. Skoro państwo stawia mocno na politykę prorodzinną to niech to pokaże. W Sejmie wzorem dużych korporacji powinny być np. kluby dziecięce. Tym bardziej, że w ostatnich latach te obrady zaczynały się często po godzinach pracy placówek opiekuńczych.