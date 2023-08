Renta rodzinna dla dziecka: trzeba złożyć w ZUS ważny dokument ze szkoły

Rentę rodzinną mogą dostać dzieci do 16. roku życia, a jeżeli kontynuują naukę, to do 25. roku życia. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy 25. urodziny przypadają w ostatnim roku studiów w szkole wyższej, student może dostawać rentę aż do końca tego roku studiów.

- W przypadku maturzystów, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów ważne jest złożenie u nas wniosku o kontynuację wypłaty renty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Potem do końca października nowi studenci muszą donieść zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów – wyjaśnia.

Rzeczniczka dodaje, że pozostali studenci tj. ci, którzy kontynuują naukę, mają czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października.

- Wtedy, kiedy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie należy u nas złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę - wyjaśnia Kowalska-Matis.