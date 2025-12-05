Rzeczpospolita
Wydarzenia
Waldemar Żurek zdradził szczegóły z tajnej części posiedzenia Sejmu? „To przestępstwo”

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek miał podczas otwartej części piątkowych obrad Sejmu odwołać się do słów, które padły na tajnej części posiedzenia. „To przestępstwo” – wskazuje część polityków.

Publikacja: 05.12.2025 16:59

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na sali obrad Sejmu.

Foto: PAP/Piotr Nowak

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co mogło stanowić naruszenie tajemnicy przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka?
  • Dlaczego premier Donald Tusk apelował o utajnienie części posiedzenia Sejmu?
  • Jakie zarzuty wzbudziło ujawnienie wypowiedzi Krzysztofa Bosaka?
  • Jaka była reakcja posłów na ujawnienie tajnych informacji w Sejmie?
  • W jakich okolicznościach Sejm może obradować w trybie tajnym?
  • Dlaczego utajniono część piątkowych obrad Sejmu?

W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu. Jak przekazał szef rządu we wpisie opublikowanym na Facebooku, chciał przedstawić członkom parlamentu pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa.

W piątek – już podczas otwartej części piątkowych obrad Sejmu – Waldemar Żurek miał odwołać się do słów Krzysztofa Bosaka z tajnej części posiedzenia. Politycy zarzucają teraz ministrowi sprawiedliwości złamanie tajemnicy.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Polityka
Premier Donald Tusk chce utajnić posiedzenie Sejmu. Zwrócił się do marszałka Czarzastego
Mentzen: Minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z tajnego posiedzenia Sejmu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas swojego przemówienia, które wygłosił w trakcie otwartej części piątkowych obrad Sejmu, odwołał się do słów Krzysztofa Bosaka z tajnej części posiedzenia. – Pan Bosak powiedział wyraźnie na zamkniętym posiedzeniu i mogę to powtórzyć Bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem – powiedział.

Słowa polityka skomentował sam Bosak, który w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie zaznaczył, że „nie wypowiedział takich słów”. 

Do sprawy odniósł się też poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk podkreślił, że Żurek ujawniając wypowiedzi z tajnej części posiedzenia dopuścił się przestępstwa. „Przed chwilą w trakcie jawnej debaty o wecie ustawy o kryptowalutach minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z porannego tajnego posiedzenia Sejmu. Fragment ten został następnie wycięty z transmisji na YT Sejmu. Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!” – wskazał Mentzen. 

W Sejmie o sprawie mówił także Marek Jakubiak. – Panie ministrze, na litość Boską. Pan cytuje z obrad tajnego posiedzenia współwystępujących. To przecież jest tajne. Dla pana to nie jest tajne? Mało tego, z transmisji obrad już wycięto ten kawałek. Mi to przypomina wariactwo – stwierdził.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk na sali obrad w Sejmie
Prawo w Polsce
Gorąca debata w Sejmie o kryptoaktywach. Nie udało się obalić weta prezydenta

Utajenie części piątkowych obrad Sejmu 

Utajniona część obrad Sejmu zakończyła się około godz. 11.00. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że szef rządu poruszył między innymi temat kryptowalut. Tusk miał apelować, by odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Projekt ten trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie, zaś w czwartek Komisja Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o uchwalenie ustawy o rynku kryptowalut w dotychczasowej formie.

Sejm może obradować „w trybie tajnym”. Taka możliwość jest przewidziana w Konstytucji RP (art. 113) i Regulaminie Sejmu (art. 172). Jeśli wymaga tego dobro państwa, posłowie mogą zdecydować o wyłączeniu jawności posiedzenia. Postanowienie o tajności obrad wymaga decyzji samej izby parlamentarnej. Nie może jej narzucić Sejmowi żaden inny organ władzy publicznej.

Co w praktyce oznacza tajność posiedzenia? Obradom nie przysłuchuje się publiczność, obrady nie są transmitowane, posłowie mają zakaz ujawniania przebiegu dyskusji, na Salę Posiedzeń nie można wnosić urządzeń elektronicznych, bagażu, odłączony jest internet, a protokół i sprawozdanie stenograficzne z obrad są objęte klauzulą tajności i mogą pozostać niejawne przez wiele lat.

Tylko kilka razy po 1989 r. zdecydowano się na utajnienie obrad. Ostatni raz tajne obrady Sejmu przeprowadzono w marcu w związku z rozpatrzeniem wniosku o uchylenie immunitetu byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. Parlamentarzyści zagłosowali wówczas za uchyleniem immunitetu posłowi PiS.

