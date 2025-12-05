Mentzen: Minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z tajnego posiedzenia Sejmu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas swojego przemówienia, które wygłosił w trakcie otwartej części piątkowych obrad Sejmu, odwołał się do słów Krzysztofa Bosaka z tajnej części posiedzenia. – Pan Bosak powiedział wyraźnie na zamkniętym posiedzeniu i mogę to powtórzyć Bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem – powiedział.

Słowa polityka skomentował sam Bosak, który w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie zaznaczył, że „nie wypowiedział takich słów”.

Do sprawy odniósł się też poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk podkreślił, że Żurek ujawniając wypowiedzi z tajnej części posiedzenia dopuścił się przestępstwa. „Przed chwilą w trakcie jawnej debaty o wecie ustawy o kryptowalutach minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z porannego tajnego posiedzenia Sejmu. Fragment ten został następnie wycięty z transmisji na YT Sejmu. Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!” – wskazał Mentzen.

W Sejmie o sprawie mówił także Marek Jakubiak. – Panie ministrze, na litość Boską. Pan cytuje z obrad tajnego posiedzenia współwystępujących. To przecież jest tajne. Dla pana to nie jest tajne? Mało tego, z transmisji obrad już wycięto ten kawałek. Mi to przypomina wariactwo – stwierdził.