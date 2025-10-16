Czy spodziewał się takiej odpowiedzi? Prezes PiS zrobił wyjątek od zasady, że nie rozmawia z dziennikarzami na sejmowym korytarzu i już przy drzwiach – zapytany o propozycję lidera Konfederacji odparł: - Jest jednak pewna proporcja odnosząca się i do wielkości klubów, i do doświadczenia politycznego. Także być może do was to nie przemawia, ale jestem z zupełnie innego pokolenia, waszych dziadków, nawet nie rodziców i dla mnie to jednak ma znaczenie – powiedział.

Słowa te zostały odczytane jako „potraktowanie z buta” Sławomira Mentzena.

Deklaracja Polska, „zaproszenie do współpracy” czy pułapka na Konfederację?

W lipcu 2025 r. PiS przedstawił projekt dziesięciopunktowej Deklaracji Polskiej. – Propozycja skierowana (jest) przede wszystkim do Konfederacji, ale także i innych ugrupowań, by podpisały te punkty – mówił prezes PiS, wyraźnie domagając się deklaracji, że Konfederacja nie będzie współpracowała z PiS. Pierwszy punkt „Deklaracji Polskiej” brzmiał bowiem: „Nie dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi”. „Żaden rząd, ani teraz ani też nigdy w przyszłości nie będzie tworzony z udziałem sił politycznych Donalda Tuska. Za przestępcze działania antypolskie Donald Tusk i jego współpracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i cywilnej” – brzmiało uzasadnienie pierwszego punktu.

Całą „Deklarację Polską” opisał w poście na Facebooku były premier Mateusz Morawiecki. „Deklaracja Polska to odpowiedź na kryzys suwerenności, chaos instytucjonalny i brak wizji rozwoju narzucanej przez obecną większość” - wyjaśnił. „Deklaracja Polska to (...) zaproszenie do współpracy dla wszystkich, którym zależy na silnej, bezpiecznej i suwerennej Polsce” – dodał Morawiecki.