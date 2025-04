– Bez twardych dowodów nie doszłoby do zamknięcia placówki. To duża wpadka ze strony Rosjan, jeśli dali dowody na udział któregoś z oficerów wywiadu na zaangażowanie w operację de facto terrorystyczną, testującą systemy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym – ocenia płk Mąka. Wygląda to na wsparcie logistyczne konsulatu w Poznaniu. – Gdyby służby, prokuratura były w stanie przypisać któremuś z dyplomatów bezpośredni udział w sabotażu, powinien on zostać niezwłocznie wydalony z Polski. Rosyjskim służbom wydaje się, że ich szpiedzy najbardziej zagrożeni są „oddechem na plecach” ze strony polskiego kontrwywiadu głównie na terenie Warszawy, gdzie na co dzień intensywnie starają się działać. Ta sytuacja pokazuje, że ich nadzieja na to, że w tak zwanym terenie są mniej widoczni, jest złudna – dodaje były wiceszef ABW.

Agenci GRU pod tzw. przykryciem dyplomatycznym. Nawet 400 szpiegów rosyjskich w Europie

W państwach Unii status dyplomatyczny posiada ok. 2 tys. Rosjan. Służby szacują, że 20 proc. z nich to oficerowie wywiadu. – A to oznacza, że po terytorium Unii może poruszać się 400 agentów, którzy mogą pomagać w atakach hybrydowych – ujawnił niedawno w Brukseli Radosław Sikorski, szef MSZ.

Od 1 czerwca 2024 r. decyzją ministra Sikorskiego podróże rosyjskich dyplomatów i ich rodzin są ograniczone do obszaru okręgu konsularnego. Każdy wyjazd poza tę strefę jest pod kontrolą polskich służb – wymaga zgody MSZ – notyfikacji przez Ambasadę do Protokołu Dyplomatycznego ministerstwa. Jak ujawniła „Rz”, trzy dni przed podróżą dyplomata musi wystąpić ze zgłoszeniem, podając termin, cel podróży, środek transportu (w tym numer rejestracyjny samochodu) i trasę, a nawet numery pociągów czy autobusów. Ile wyjazdów zgłoszono?

„W 2024 r. Ambasada Federacji Rosyjskiej wielokrotnie kierowała wnioski w sprawie planowanych podróży członków personelu podlegających wymienionym ograniczeniom. Nie były wydawane odmowy na wyjazd” – odpowiada „Rz” MSZ. Nie ujawnia nam jednak, gdzie dyplomaci podróżowali.

Agenci GRU pod tzw. przykryciem dyplomatycznym. Czy UE wprowadzi zakaz poruszania się po Europie?

Czechy zaproponowały, by pójść dalej i wprowadzić zakaz poruszania się po strefie Schengen dla dyplomatów rosyjskich (propozycja padła już rok temu). Eksperci od służb ją chwalą.

– Każdy pomysł utrudniający Rosjanom prowadzenie działalności wywiadowczej w Polsce i Unii Europejskiej jest zasadny. Nie bez powodu inicjatywa ograniczająca swobodę przemieszczania się de facto szpiegów, a nie dyplomatów wyszła z inicjatywy służb Czech, które od wielu lat borykają się z rosyjską aktywnością wywiadowczą – ocenia płk Jacek Mąka.