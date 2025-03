Rumunia nie jest demokracją? George Simion: Jeśli tak, to bardzo dziwna demokracja

Ingerencja Rosji w wybory nie dyskwalifikuje Georgescu?

Rosja nie ingerowała w te wybory. No bo czym jest ingerencja? Musimy tu być bardzo precyzyjni. Czy kiedy Ursula von der Leyen przyjeżdża do Włoch i apeluje, aby nie głosować na Giorgię Meloni, to jest to ingerencja czy nie? Albo kiedy przyjeżdża do Bukaresztu na kongres Europejskiej Partii Ludowej i atakuje moją partię, to jest to ingerencja czy nie? Bo jeśli chcemy zabronić Elonowi Muskowi angażowania się po jednej stronie debaty politycznej w Europie, to powinniśmy zabronić ingerencji i z drugiej strony.

To jednak nieporównywalne. Putin jest zbrodniarzem wojennym, Rosja stanowi zagrożenie dla Europy. Nie można w taki sam sposób traktować działań Kremla co opinii polityków z sojuszniczych krajów z Unii.

Putin jest zbrodniarzem wojennym: zgadzam się. Gdyby jednak przyjechał do Rumunii i poparł otwarcie któregoś z kandydatów, ten kandydat byłby skończony. Rumuni, podobnie jak Polacy, nienawidzą Rosji. Znam dobrze szczegóły kampanii Georgescu. Rosjanie nie byli w to zaangażowani. Tylko odchodzący wówczas sekretarz stanu USA Antony Blinken tak twierdził, jednak nie podając na to żadnych dowodów. Służby mówią o zaangażowaniu się „gracza państwowego”. Moim zdaniem chodzi o Chiny.

W Bukareszcie, ale też w innych rumuńskich miastach mnożą się manifestacje przeciwko władzy. Na czele części z nich stanął pan osobiście. Możliwe jest obalenie obecnego rządu siłą, jeśli okaże się, że Georgescu ponownie nie może wziąć udziału w wyborach?

Niestety mamy w Rumunii tradycję sięgania po siłowe rozwiązania. Kiedy reszta Europy Środkowej przeżywała w 1989 roku aksamitną rewolucję, u nas obalenie reżimu Ceaușescu zostało okupione ponad tysiącem ofiar śmiertelnych. Nie sądzę jednak, aby doszło do powstania przeprowadzonego przez zwykłych Rumunów. Władze mają do dyspozycji bardzo potężne środki represyjne i na coś podobnego nie pozwolą.

Obawia się pan aresztowania?

Nie ma po temu żadnego powodu. Jednak trzy dni przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego siły porządkowe wtargnęły do naszych biur i odebrały mi i moim współpracownikom telefony i komputery. Do dziś ich nie oddali. Władze upubliczniły list, w którym ukraińskie władze tłumaczyły, dlaczego nie mam prawa wjazdu na teren Ukrainy. Chcieli w ten sposób zrobić ze mnie ekstremistę. A co się okazało? Że występowałem w obronie mniejszości rumuńskiej w Ukrainie, ich prawa do utrzymania szkół, kościołów. Do bycia szanowanymi. Cudzoziemcy pytają mnie, czy Rumunia przekształciła się w coś na kształt republiki bananowej? To jest upokarzające. Jedno jest pewne: musimy przywrócić w naszym kraju demokrację.

Rumunia nie jest demokracją?

Jeżeli to, co mieliśmy przez ostatnie 35 lat, można nazwać demokracją, to jest to demokracja bardzo dziwna. Kontroluje ją układ. Układ, do którego należy i sam Georgescu: miał on jasne powiązania ze służbami specjalnymi, został wysłany przez władze do naszego przedstawicielstwa przy ONZ. Ten skorumpowany system był jednak wspierany przez Unię Europejską, bo w Brukseli uważa się, że alternatywa, w tym mojego ugrupowanie AUR, jest bardziej niebezpieczne.