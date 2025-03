W niedzielę po południu w Londynie odbył się szczyt, w którym udział wzięli przywódcy Polski, Francji, Niemiec, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Czech, Rumunii oraz Turcji. W spotkaniu uczestniczyli także premier Kanady Justin Trudeau, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Obecny był także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób obecnie możemy wesprzeć Ukrainę - mówił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, otwierając szczyt. Jak zaznaczył, sytuacja bezpieczeństwa, z którą mierzą się obecnie państwa europejskie, „zdarza się raz na pokolenie”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Tusk przed wylotem do Londynu: W grę wchodzi polski interes narodowy Główne polskie przesłanie przed spotkaniem w Londynie po tych dość dramatycznych i spektakularnych ostatnich dniach i ostatnich godzinach jest takie, że w wojnie ukraińsko-rosyjskiej Polska jest po stronie Ukrainy. Bez żadnego "ale...". Nie tylko dlatego, że tego wymaga ludzka przyzwoitość, solidarność z atakowanymi. Tu wchodzi w rachubę rzecz najpoważniejsza, polskie bezpieczeństwo, polski interes narodowy - mówił przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk.

Trwa szczyt ws. Ukrainy. Starmer: Musimy zintensyfikować swoje działania

Otwierając szczyt w Londynie Starmer podkreślił także między innymi, że „wszyscy muszą zintensyfikować swoje działania”. Polityk zwrócił się także do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zapewniając go, że „wszyscy zebrani będą wspierać naród Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne”. - To wyjątkowy moment, historyczny dla bezpieczeństwa Europy. To nie tylko kwestia tego, co jest dobre i tego, co jest złe. To kwestia bezpieczeństwa bardzo wielu z nas – zaznaczył.

- Dzisiejsze spotkanie to moment, gdy możemy się zjednoczyć. Omówić wspólne tematy i skoncentrować się na przyszłości Ukrainy. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób obecnie możemy wesprzeć Ukrainę - powiedział Starmer. Dodał też, że w niedzielę rano przeprowadził telekonferencję z liderami krajów bałtyckich, podczas której rozmawiano o „planach dotyczących konieczności wprowadzenia sprawiedliwego i trwałego pokoju”.