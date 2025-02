Sławomir Mentzen i Konfederacja zyskują poparcie w sondażach. Czy jest to chwilowy trend, czy długofalowa zmiana na scenie politycznej? A może to efekt strategicznych błędów PiS i PO?

Polski duch przedsiębiorczości

Estera Flieger, komentatorka „Rzeczpospolitej” uważa, że Mentzen korzysta z narracji o przedsiębiorczości, która była obecna w Polsce po odzyskaniu niepodległości. – Konfederacja zbiera owoce narracji, którą polska polityka kształtowała przez ostatnie 30 lat – że państwo jest nieefektywne, a podatki są złe – zauważa Flieger.

- To, co dziś widzimy, to część szerszego ruchu, który obejmuje całą Zachodnią Europę i Stany Zjednoczone – podkreśla przypominając sytuację w USA po zwycięstwie Donalda Trumpa.

Uderzanie w Ukraińców nie pomoże ani Trzaskowskiemu ani Nawrockiemu, zyska na tym tylko Mentzen

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zaczęli mówić o ograniczaniu świadczeń socjalnych dla Ukraińców. Czy to odpowiedź na rosnące nastroje antyukraińskie w Polsce? A może politycy sami je podsycają? – Jeśli ktoś myśli, że da się ugrać na tym politycznie, to się myli – bo ostatecznie i tak zyska na tym Konfederacja – przekonuje Flieger. – Politycy naturalne napięcia związane z obecnością Ukraińców przejaskrawiają do jakiegoś takiego nawet niebezpiecznego stopnia – mówi.