Jak los sprzyja mecenasowi

Był jednak jego świadkiem w procesie prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie cywilnej pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Romanem Giertychem (w 2013 r.). „Zeznania obejmowały treść depozycji, które uprzednio Marek Wełna złożył przed Sejmową Komisją do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, prokuratorów i osoby pełniące funkcję w organach wymiaru sprawiedliwości działającej w latach 2008–2011” – wskazuje nam w odpowiedzi Prokuratura Krajowa.

Jakie są ich relacje? „Prokurator Wełna poznał posła Romana Giertycha w trakcie prac Sejmowej Komisji Śledczej ds. PKN Orlen w latach 2004–2005. Wspólnie uczestniczyli wówczas w pracach tej komisji, w tym w prezydium. Ich »znajomość« ogranicza się do powyższych kontaktów służbowych. Panowie nigdy nie utrzymywali ze sobą żadnych prywatnych relacji. Nigdy nie spotykali się towarzysko. Nigdy o sprawie prowadzonej w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie nie rozmawiali” – zapewnia nas w odpowiedzi prok. Nowak.

Prok. Wrzosek, dwie wieże i „Giertych lepszy na ministra niż Bodnar”

Śledztwo w sprawie klienta mec. Giertycha – austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, który miał pracować nad planami budowy „dwóch wież” i rzekomo nie dostać za to honorarium od prezesa PiS, poprowadzi prok. Ewa Wrzosek.

Wszczęła je 10 lutego i tego dnia Roman Giertych poinformował o tym (z dopiskiem „Miłego dnia”) oraz zamieścił na X skan postanowienia wydanego przez Wrzosek.

Dało to pretekst do zarzutów o konflikt interesów. Komentując wpis, mec. Bartosz Lewandowski ocenił, że wyznaczenie prok. Wrzosek do prowadzenia tego śledztwa „to naprawdę świetna decyzja. Przynajmniej nikt już nie będzie opowiadał bajek jak to @PK_GOV_PL za @Adbodnar jest „niezależna” i „apolityczna” – zauważył na X. Przy okazji dodał: „swoją drogą w jaki sposób postanowienie wydane w dniu dzisiejszym trafiło już do pełnomocnika zawiadamiającego?”. Istotnie, zwykle idą pocztą co najmniej kilka dni.