Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina chce być jak Izrael. „Nie wiemy, jak to działa” Naprawdę nie wiemy, jak to działa, ale kiedy Iran zaatakował Izrael, USA, Francja, Wielka Brytania i kilka innych państw broniły Izraela przed irańskimi rakietami. A Izrael ne jest w NATO. Myślę, że bardzo czegoś takiego potrzebujemy - mówił Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla NBC News.

Zełenski domaga się, by przed rozpoczęciem rozmów z Rosjanami spotkał się z nim Donald Trump. Amerykanin nie zwraca na to uwagi, ale Ukraińcy zaczynają mu wysyłać coraz jaśniejsze sygnały. W noc z niedzieli na poniedziałek ukraińskie drony trafiły m.in. największą na terenie Rosji przepompownię rurociągu CPC (Caspian Pipeline Consortium), w którym ponad 22 proc. udziałów mają amerykańskie koncerny Exxon i Chevron. Na razie Waszyngton nie zareagował.

Wcześniej ukraiński prezydent odmówił podpisania porozumienia z USA o eksploatacji złóż metali rzadkich. Według informacji zachodnich mediów i anonimowych ukraińskich urzędników Kijów był zaskoczony amerykańską bezczelnością. W czasie wizyty w ukraińskiej stolicy sekretarz finansów Scott Bessent dał Zełenskiemu godzinę na parafowanie dokumentu, ale ten grzecznie odmówił. Urzędnicy w Kijowie porównywali umowę do „podziału kolonii w Afryce przez europejskie mocarstwa”.

Przede wszystkim wartość aktywów, jakie chce przejąć Trump, jest prawie czterokrotnie większa od pomocy USA (wojskowej i finansowej), jaką otrzymała Ukraina od 2014 roku. – Kluczowe pytanie nie brzmi, co Ukraina może dać, ale co może otrzymać. My naprawdę jesteśmy zainteresowani podpisaniem umowy z USA. (…) Ale wyjaśniło się, że w niej nie ma gwarancji bezpieczeństwa – powiedział Zełenski. Mimo że Waszyngton sugerował nawet, iż może wysłać wojska do ochrony swej infrastruktury wydobywczej.

„USA, jakimi się zachwycał świat, już nie ma”

– Przeciągamy rozmowy, gramy na czas, by doczekać się wyborów w Niemczech i chwili, gdy Europa znów stanie się podmiotem, a nie przedmiotem (polityki). Aktywnie omawiamy wszelkie „pokojowe” porozumienia z USA, ale spieszymy się, by brać na siebie jakiekolwiek zobowiązania – wyjaśnił taktykę Kijowa jeden z miejscowych publicystów Andrij Popow.