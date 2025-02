Kellogg stwierdził, że protagonistami są Rosja i Ukraina, zaś USA to pośrednik. Jak ocenił, państw europejskich nie powinno być przy stole, by uniknąć powtórzenia sytuacji z negocjacji w Mińsku, w których udział brały Rosja, Ukraina, Francja i Niemcy. - Mieliśmy wielu ludzi przy stole, którzy tak naprawdę nie mieli zdolności wyegzekwowania pewnego rodzaju pokoju – zaznaczył. - Wiem, że to może brzmieć jak dźwięk paznokci po tablicy, że to może trochę uwierać, ale mówię wam coś, co jest dość szczere – dodał. Jak podkreślił, proces negocjacyjny toczy się na dwóch ścieżkach – za pierwszą z nich, czyli rozmowy z Rosją, odpowiadać ma specjalny wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Za drugą – rozmowy z europejskimi sojusznikami i z Ukrainą – odpowiadać ma natomiast on sam. - Nie wykluczamy również sojuszu, ponieważ kiedy podejmiemy ostateczną decyzję w tej sprawie, wszyscy będą zaangażowani, a nie tylko – nawiasem mówiąc – nie tylko Europa – zaznaczył.