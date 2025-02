- Nie ma trudniejszego przeciwnika, niż polski żołnierz. Byliśmy razem w Iraku, w Afganistanie i widzieliśmy to – podkreślił sekretarz obrony USA.



Pete Hegseth nie wyklucza, że Ukraina wróci do granic sprzed 2022 roku

Hegseth był następnie pytany przez dziennikarza czy widzi możliwość powrotu Ukrainy do granic sprzed rosyjskiej inwazji. - Myślę, że wszystko jest możliwe. Moim zadaniem było wprowadzenie pewnej nutki realizmu do naszych rozmów, powrót do granic sprzed roku 2014 jest bardzo mało realistyczny. Bardzo mało realistyczne jest to, aby żołnierze amerykańscy byli w Ukrainie, bardzo mało realne jest, aby Ukraina była w NATO – odparł. - Ja w żaden sposób nie ograniczam tego, co prezydent USA może wynegocjować z władzami Rosji – dodał.



Wcześniej, w czasie spotkania tzw. grupy Ramstein w Brukseli Hegseth stwierdził m.in. że jest mało prawdopodobne, by Ukraina odzyskała wszystkie swoje ziemie utracone na rzecz Rosji od 2014 roku.

Sekretarza obrony spytano też o słowa JD Vance'a, który nie wykluczył w rozmowie z „Washington Post” obecności żołnierzy USA na Ukrainie, co wykluczył wcześniej Hegseth. - Powiedziałem, że nie sądzę, aby prezydent Trump chciał tego, to Europejczycy powinni to rozwiązać. Oczywiście negocjacje dopiero będą się toczyły, prezydent Trump ma swobodę, ale oczywiście nie ma różnicy między mną a wiceprezydentem. My wspólnie reprezentujemy prezydenta. On ma prawo, żeby wykorzystać jakąkolwiek opcję w dyskusjach – odparł Hegseth.

- Negocjacje, które rozpoczyna prezydent Trump to jest pierwszy krok. Warto, żebyśmy sobie wszyscy – w Polsce, na Ukrainie i w Europie, zdali sobie z tego sprawę. Jaki będzie finał zobaczymy – to jest dopiero przed nami – dodał Kosiniak-Kamysz.