Godzina prawdy dla Europy. Po rozmowie Trump–Putin

Powszechna jest obawa, że jeśli Ukraina nie uzyska wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa Zachodu, Putin za jakiś czas wznowi inwazję. Ale w grze jest też bezpośrednio bezpieczeństwo Europy. Duński wywiad ostrzega, że Rosja uderzy na europejskie kraje NATO już za pięć lat, jeśli Ameryka de facto porzuci sojusz. Los Europy, a w szczególności Polski, może jednak zostać rozstrzygnięty już w trakcie rokowań Trumpa z Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że integralną częścią negocjacji ma być „architektura bezpieczeństwa europejskiego”. Moskwa chce wycofania z flanki wschodniej NATO wojsk alianckich, w szczególności amerykańskich.

Misja rozjemcza. Amerykańscy żołnierze nie pojadą do Ukrainy. Kto może wziąć udział?

To jest więc ostatni moment na przebudzenie się Europy. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth, który w piątek będzie w Warszawie, zasygnalizował, że w ewentualnej misji rozjemczej mającej gwarantować obecny przebieg linii rozjemczej nie będą uczestniczyli Amerykanie. Jest w tym zła wiadomość: nie ma lepszego sposobu na odstraszenie Putina niż obecność amerykańskich żołnierzy. Ale jest i wiadomość dobra: Biały Dom w ogóle myśli o jakichś zabezpieczeniach dla Kijowa.

Z ideą wysłania wojsk natowskich do Ukrainy wystąpił już w marcu 2022 r. w Kijowie Jarosław Kaczyński. Powrócił do niej w lutym zeszłego roku Emmanuel Macron. Niestety, nie udało mu się do niej przekonać europejskich sojuszników. W szczególności Donald Tusk, przyjmując w grudniu francuskiego prezydenta, powiedział, że nasz kraj „na razie” nie jest tym zainteresowany. Premier najwyraźniej uznał, że wizja zaangażowanie polskich żołnierzy w Ukrainie zaszkodzi szansom na wygranie wyborów prezydenckich przez Rafała Trzaskowskiego. Teraz Tusk, jak i inni europejscy przywódcy muszą ponownie przemyśleć swoje stanowisko.

Rozpoczynająca się w piątek konferencja w Monachium, w której weźmie udział wiceprezydent J.D. Vance, będzie też okazją dla Europejczyków zadeklarowania skokowego wzrostu wydatków na obronę. To niezbędne, aby zatrzymać Rosję, ale też, aby przejąć część wsparcia, jakiego do tej pory udzielali Ukraińcom Amerykanie. Misja rozjemcza i wsparcie wojskowe Kijowa: z taką podwójną ofertą Europa może wejść do gry Trumpa i Putina. Zanim nie będzie za późno.