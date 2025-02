Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska wydaje tyle na wojsko, by utrzymać dobre relacje z USA

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w rozmowie z Politico, że Europa musi zwiększyć wydatki na obronność. - Polska jest liderem wśród państw NATO pod względem wydatków wojskowych z dwóch powodów: aby utrzymać bliskie relacje z USA i aby odstraszyć Rosję – zaznaczył polityk, zapowiadając, że nasz kraj przeznaczy w tym roku na obronność 4,7 proc. swojego PKB. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, „znaczna część tych funduszy trafi na zakup nowego uzbrojenia, które ma na celu modernizację i rozbudowę sił zbrojnych”. Wicepremier oszacował także, że na amerykański sprzęt wojskowy wydano już dotychczas od 55 do 60 miliardów dolarów.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Europa powinna inwestować więcej w bezpieczeństwo. Chodzi o relacje z USA

W rozmowie z Politico Kosiniak-Kamysz przyznał także, że nie miał jeszcze okazji rozmawiać z nowym sekretarzem obrony USA, Petem Hegsethem. Jednocześnie podkreślił jednak, że spotkał się już z przedstawicielami amerykańskiej administracji. - Możemy pokazać nowej administracji Trumpa, że dwa warunki, które prezydent Trump często podkreśla – wydatki na obronność, które mamy na najwyższym poziomie w NATO, oraz wzajemne relacje gospodarcze sprzyjające amerykańskiemu biznesowi – realizujemy na najwyższym poziomie w Europie – powiedział wicepremier. - To pewnego rodzaju polisa ubezpieczeniowa – dodał. - Jeśli inne kraje europejskie obawiają się wycofania wojsk USA z kontynentu i NATO pod rządami Trumpa, powinny pójść w ślady Polski – zaznaczył wicepremier.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza „Europa powinna inwestować więcej w bezpieczeństwo, aby utrzymać obecność Amerykanów w Europie”.

Kosiniak-Kamysz odniósł się też do tego, że nowy prezydent USA Donald Trump domaga się, by państwa NATO zwiększyły wydatki obronne do 5 proc. PKB – to znaczący wzrost w porównaniu do obecnego celu wynoszącego co najmniej 2 proc.