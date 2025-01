Pekin przejmuje inicjatywę

Inna pomyłka amerykańskiego wywiadu odnosi się do cenzury utrzymywanej przez Pekin. W Waszyngtonie sądzono, że to spowolni rozwój sztucznej inteligencji w Chinach, która jest przecież nośnikiem informacji. Chińskie władze najwyraźniej uznały, że ważniejsze jest dla niego wygranie strategicznego wyścigu o prymat w technologii rozstrzygającej także m.in. o równowadze strategicznej.

Amerykańska giełda reaguje spadkami na chińską AI

W przemówieniu inaugurującym prezydenturę Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wchodzą w „złoty wiek”. W następnych dniach groził Chinom wojną handlową. Miał wprowadzić najpierw 10-proc., potem 60-proc., wreszcie 100-proc. cła na import amerykańskich towarów. Ta ostatnia groźba dotyczyła sytuacji, gdyby Chińczycy nie zgodzili się na oddanie połowy akcji TikToka Amerykanom. Jednak w tym tygodniu Trump sam przyznał, że DeepSeek zmienia układ gry. – To musi być dla nas przebudzenie, abyśmy się koncentrowali na wyścigu o sztuczną inteligencję – uznał.

Część amerykańskich ekspertów obawia się jednak, że sprawa dotyczy nie tylko wyścigu technologicznego. Porównują pojawienie się R1 do wystrzelenia Sputnika przez Związek Radziecki w 1957 roku czy do wielkiej kariery japońskich aut na amerykańskim rynku kilkanaście lat później. I jedno, i drugie zepchnęło USA do defensywy. Tylko w poniedziałek kapitalizacja amerykańskiej giełdy zmniejszyła się o bilion dolarów, nieco więcej niż dochód narodowy Polski. Wycena akcji Nvidii spadła o niemal 17 proc. To może okazać się początkiem wyprzedaży firm technologicznych: wiele wskazuje na to, że ich wartość została bardzo mocno przewartościowana. To z kolei jest porównywane do przeszacowania wyceny potentatów internetowych u schyłku XX wieku, co wywołało poważny kryzys finansowy.

Sednem programu Trumpa jest szybki rozwój gospodarczy kraju, co znajduje przełożenie na rynku giełdowym. Rządzący Chinami Xi Jinping ma narzędzie, aby to zniweczyć. I zmusić prezydenta USA do ustępstw.