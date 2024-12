Mateusz Morawiecki nie czytał raportu o Karolu Nawrockim, ale mówi, że to „dezinformacja i manipulacja”

Według Morawieckiego obecny prezes IPN „jest w stanie doprowadzić do czegoś, czego bardzo Polska potrzebuje, czyli takiego zbliżenia polsko-polskiego”. – Jeśli nie pojednania, jeśli to dla kogoś za mocne słowo, to chociaż zbliżenia polsko-polskiego – mówił. Pytany o możliwość debaty Nawrockiego z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, były premier ocenił, że mogłoby do niej dojść, jeśli obaj politycy spotkają się w II turze wyborów. – Ale mam nadzieję, że może niekoniecznie, że może doktor Nawrocki albo wygra w I turze, albo będzie też być może innym przeciwnik, niż taki skrajnie lewicowy – dodał Mateusz Morawiecki.