Krzysztof Bosak ma propozycję dla prezydenta. Andrzej Duda miałby wyjechać do USA

Bosak był gościem programu „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News. Zdaniem polityka Konfederacji, wysłanie do Waszyngtonu Bogdana Klicha jest „idiotyzmem”. Bosak mówił, że powierzenie funkcji ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych Andrzejowi Dudzie „byłoby sprytnym ruchem, bo on ma osobisty kontakt z Trumpem”.

Wicemarszałek Sejmu odniósł się m.in. do medialnych doniesień o przygotowaniach do wylotu prezydenta do USA. O planowanej wizycie napisała w piątek „Gazeta Wyborcza”. „Andrzej Duda miał udać się do posiadłości Donalda Trumpa w Mar-a-Lago, gdzie amerykański prezydent elekt organizuje powyborcze przyjęcie. Z naszych informacji wynika, że kancelaria Dudy pośpiesznie rozpoczęła przygotowania do wylotu” - napisano. Potem jednak dziennik podał, że przygotowania do wylotu w ostatniej chwili zostały odwołane.

Małgorzata Paprocka: To bardzo śmiała propozycja

- To bardzo śmiała propozycja. Prezydent by się uśmiechnął - tak pomysł Krzysztofa Bosaka skomentowała Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Dopytywana o możliwe spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem odparła, że „takie zaproszenie jest spodziewane”. - Wówczas do takiego spotkania dojdzie – dodała szefowa.