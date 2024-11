Kamala Harris: Przegrałam wybory, ale nie walkę o wolność i godność każdego człowieka

Czytaj więcej Polityka Rusłan Szoszyn: Jak Trump może zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą? Kilka scenariuszy Wynik wyborów w USA sprawia, że zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zełenski muszą się przygotować do remisu i wzajemnych ustępstw. Istnieje też trzecia droga, ale jest ryzykowna i dla Moskwy, i dla Kijowa.

- Gdy przyznaję, że przegrałam wybory, to nie oznacza, że przegrałam walkę, która napędzała całą naszą kampanię.Nie oddaję tej walki. To jest walka o wolność, o szanse, o sprawiedliwość i godność każdego człowieka. To walka o ideały leżące w sercu naszego narodu – mówiła Kamala Harris. Nigdy nie zrezygnuję z walki o przyszłość, w której Amerykanie będą mogli realizować swoje marzenia, ambicje i aspiracje. Z Ameryki, w której kobiety mogą swobodnie podejmować decyzję o własnym ciele, a nie muszą słuchać tego, co rząd każe im robić – zapowiedziała.

Kamala Harris po przegranych wyborach: To nie jest czas na desperację

Harris mówiła o konieczności dalszej walki o spokojne szkoły i ulice bez przemocy z użyciem broni palnej, o demokrację, praworządność i świętą ideę, że każdy, bez względu na to, kim jest i gdzie rozpoczął swoją drogę, ma podstawowe prawa i wolności, które muszą być respektowane. - Będziemy te walkę realizować - w lokalach wyborczych, w sądach, na ulicach i placach, ale też w sposób spokojny – tym, jak żyjemy i jak traktujemy siebie nawzajem: z szacunkiem i dobrocią – mówiła Harris.



Kamala Harris stwierdziła, że Amerykanie jako naród są winni lojalność nie prezydentowi czy partii, ale konstytucji Stanów Zjednoczonych, wierność swojemu sumieniu i Bogu. - Nie poddawajcie się desperacji. To, że przegraliśmy, nie oznacza, że nie wygramy, czasami walka musi trochę potrwać. To czas, żebyśmy podwinęli rękawy, żebyśmy pozostali zaangażowani. Czas się zmobilizować i walczyć o wspólną przyszłość. Niech to nas prowadzi - mówiła wiceprezydentka.