Rząd przyjął strategię migracyjną. Premier: Trudna decyzja

W rządowym dokumencie ma się znaleźć zapowiedź działań na forum Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, by zmienić obecne regulacje międzynarodowe pod kątem bezpieczeństwa państwowego. Polska ma zaproponować włączenie do tych regulacji czasowe i terytorialne zawieszania prawa do składania wniosków o azyl.