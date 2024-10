Jak poprawić życie po brexicie

Ale jednocześnie to temat kontrowersyjny na Wyspach, bo dla przeciwników nowego rządu taka umowa stanowiłaby łatwy cel ataków. Przecież Wielka Brytania wyszła z UE, żeby odzyskać kontrolę nad swoimi granicami, żeby zmniejszyć napływ migrantów. Zaproszenie dla młodych ludzi z UE do pracy i mieszkania, nawet jeśli tylko tymczasowo, w Wielkiej Brytanii byłoby dla nich zdradą tych postanowień. Ale UE nie zamierza rezygnować. Nieoficjalnie mówi się tylko, że jest gotowa wziąć pod uwagę obawy Brytyjczyków i dyskutować np. o limitach czasowych czy nawet o ograniczeniu liczby takich pobytów.

Laburzyści przejęli władzę w Wielkiej Brytanii po 14 latach nieprzerwanych rządów torysów. To premier Partii Konserwatywnej David Cameron ogłosił referendum w sprawie wyjścia z UE i – ku jego zdziwieniu – większość, choć nieznaczna, Brytyjczyków opowiedziała się za brexitem. Kolejni premierzy negocjowali warunki brexitu i choć formalnie nastąpił on 31 stycznia 2020 roku, to rozmowy o warunkach współpracy trwały dłużej, bo wiele rozwiązań miało charakter tymczasowy. Są takie, które nie weszły jeszcze w pełni w życie, i to dlatego wiele państw członkowskich ostrzega UE przed zbytnim angażowaniem się w kolejne negocjacje z Brytyjczykami.