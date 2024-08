Na co teraz politycznie liczy sejmikowa opozycja? W wyborach marszałka Renata Janik dostała 16 z 30 głosów radnych sejmiku. Tyle ile ma sejmikowa większość PiS. W przeciwieństwie do kryzysu w Małopolsce, gdzie PiS wybrało marszałka dopiero za szóstym razem, cały proces (przynajmniej na zewnątrz) przebiegł dość gładko. Wewnątrz nie wszystkim w partii spodobało się, że marszałkiem została Janik, w przeszłości związana wiele lat z Porozumieniem Jarosława Gowina. Poprzedni marszałek – Andrzej Bętkowski – został przewodniczącym sejmiku. Rozmówcy z Nowogrodzkiej podkreślają, że najważniejsze dla władz partii było to, że udało się uniknąć sytuacji podobnej jak w Małopolsce. Albo jak na Podlasiu, gdzie w wyniku wolty dwóch radnych PiS straciło władzę w regionie.

W woj. świętokrzyskim po wyborze Janik z członkostwa w partii zrezygnował wcześniej zawieszony Marek Jońca (niegdyś w zarządzie województwa). W liście do prezesa Kaczyńskiego (którego treść opublikowała kielecka „Gazeta Wyborcza”) narzekał na to, że został zawieszony, mimo że był lojalnym działaczem przez 22 lata i nie należał do tych, którzy zmieniali ugrupowania i byli np. w Porozumieniu. List Jońcy nie odbił się szerokim echem w mediach ogólnokrajowych.

Na co liczy opozycja? Nadzieja na erozję

W trakcie kadencji 2018–2024 doszło do erozji w sejmikowym klubie PiS. Obecny przewodniczący sejmiku Andrzej Bętkowski w pewnym momencie stracił większość w kluczowych głosowaniach. Ale do jego odwołania nie doszło, bo do tego potrzeba było 18 z 30 głosów.

Na co więc liczy opozycja? Że sprawy takie jak konflikt wokół teatru między marszałek Janik a dyrektorem będą dodatkowo „rozwibrowywać” (jak to powiedział jeden z naszych rozmówców) sejmikowy klub. – Ważnym momentem będą wybory prezydenckie w 2025 roku. Jeśli wygra Rafał Trzaskowski lub któryś z kandydatów, to może dojść do przełamania. Ale jeszcze nie teraz – prognozuje nasz informator.