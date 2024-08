Casting na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Sześciu kandydatów Kamali Harris

Prezydent Joe Biden powiedział w piątek, że rozmawiał z Harris o jej poszukiwaniach kandydata na wiceprezydenta. Gdy zapytano go, czy ma radę co do cech, których powinna szukać, prezydent publicznie odmówił komentarza. – Pozwolę jej to przemyśleć – powiedział.

Kandydaci na wiceprezydenta USA odwołują plany na weekend

Jak informuje Associated Press, niektóre osoby z listy Kamali Harris nagle odwołały swoje plany na ten weekend, co sygnalizuje, że w procesie wyboru wiceprezydenta mogą być pewne „napięcia”. Na przykład Shapiro odwołał trzy weekendowe zbiórki funduszy w nadmorskich społecznościach na wybrzeżu Long Island w Nowym Jorku, a jego rzecznik prasowy Manuel Bonder nie wyjaśnił, dlaczego.

„Podróż gubernatora została zaplanowana kilka tygodni temu i obejmowała kilka zbiórek funduszy dla jego własnego komitetu kampanii” – napisał Bonder w oświadczeniu. „Jego harmonogram uległ zmianie i nie pojedzie już do Hamptons w ten weekend”.

Jedną ze zbiórek funduszy Shapiro miał poprowadzić Michael Kempner, członek Krajowej Komisji Finansów w byłym sztabie prezydenta Joe Bidena. Kempner napisał w notatce do zaproszonych gości, że spotkanie zostało przełożone i otwarcie opowiedział się za tym, aby Shapiro został „numerem dwa” Kamali Harris, pisząc, że „wielu spekuluje, że jest to znak, że zostanie wiceprezydentem”.