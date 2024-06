Chcą aby Biden zrezygnował. Czy Demokraci wymienią swojego kandydata?

Sondaże CNN i 538/Ipsos przeprowadzone wkrótce po debacie wykazały, że większość widzów debaty uważała, że Trump osiągnął lepsze wyniki niż Biden.

Biden zabiega o bogatych sponsorów

W międzyczasie Biden spędził większość soboty zabiegając o bogatych darczyńców, w słynnej nowojorskiej enklawie Hamptons.

"Nie miałem wspaniałej nocy, ale Trump też nie" - powiedział Biden o debacie na jednym ze spotkań w East Hampton.

Czytaj więcej Polityka Joe Biden zabrał głos po debacie z Donaldem Trumpem. Urzędujący prezydent podjął decyzję Po szeroko krytykowanym występie w debacie z Donaldem Trumpem, prezydent Joe Biden wygłosił w piątek żarliwe przemówienie podczas wiecu wyborczego w Karolinie Północnej. Zapowiedział, że zamierza wygrać listopadowe wybory.

"To nie powinien być wyrównany wyścig" - powiedział Joe Salazar, jeden z Demokratów, wskazując na kryminalną przeszłość Trumpa i długą historię kłamstw. "To oni powinni szukać nowego kandydata, a nie my. I niestety dla nas, z powodu występu naszego prezydenta w czwartek wieczorem, jest to teraz otwarta dyskusja " - zauważył Salazar.