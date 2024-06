Suwerenna Polska zostanie rozparcelowana. Politolog nie ma wątpliwości

PiS szuka kandydata na prezydenta. Został rok do wyborów prezydenckich

Według prof. Dudka ciężko ustalić kto będzie kandydatem na prezydenta PiS. - Nie bywam na Nowogrodzkiej. Nie oglądam tego co jest w sejfie Jarosława Kaczyńskiego. Tam jest słynna lista, na razie tajna. Znajduje się na niej ileś nazwisk. Te nazwiska są analizowane i na jesieni z tej listy wyłoni się kandydat na prezydenta — podkreślał prof. Antoni Dudek.

Pomimo kilkunastu sondaży w których to Mateusz Morawiecki jest kandydatem na prezydenta, to ostatecznie zupełnie kto inny może reprezentować PiS w wyborach prezydenckich. - Było kilka sondaży w tym okresie i wszystkie pokazywały, że najpopularniejszym politykiem jest Mateusz Morawiecki. Jednak Kaczyński nie jest politykiem, któremu można coś narzucić - wyjaśnił politolog.

PiS się pociesza, przed nimi o wiele trudniejszy bieg

Kto wygrał wybory do europarlamentu? - Moja diagnoza jest taka, że największym wygranym wyborów europejskich jest Platforma Obywatelska i personalnie Donald Tusk. I to w tej ekstraklasie polityki, to on jest głównym zwycięzcą. Natomiast w tej drugiej lidze Konfederacja. PiS jest przegrany ale nie jest to jakaś klęska - wyjaśnia prof. Antoni Dudek.

Pomimo wszystko PiS określa te wybory jako remis ze wskazaniem. - To wszystko to było życzeniowe myślenie. PiS umie się pocieszać. W sensie psychologicznym miejsce na podium się zmieniło. I to wszyscy widzieli — mówił profesor.

- PiS musi się pocieszać, bo przed nimi jeszcze trudniejszy bieg, czyli bieg do prezydentury gdzie ma się albo prezydenta albo nic. I to jest prawdziwe wyzwanie -kwituje politolog.