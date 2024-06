Rusłan Szoszyn: Kim są białoruscy informatycy?

A więc jeszcze raz. Sprowadzili SETKI TYSIĘCY migrantów z Azji i Afryki (zarabiając przy okazji na wizach) oraz rosyjskich i białoruskich »informatyków«, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku” – napisał (pisownia oryginalna) w niedzielę na swoim profilu na portalu X premier Donald Tusk.

Białoruscy informatycy i Program Poland. Business Harbour

Możemy jedynie się domyśleć, co autor miał na myśli. Niespecjalnie zanurzający się w burzliwą codzienność polskiej polityki odbiorca powinien zrozumieć, że chodzi o PiS, który sprowadził do kraju tłumy „tych złych”, czyli imigrantów z Azji i Afryki, oraz jakąś agenturę rosyjską i białoruską. Politycy często w swoich wypowiedziach dzielą otaczający ich świat na „my” kontra „oni”. To nieodzowna część walki politycznej nie tylko nad Wisłą. Problem polega na tym, że często ci „oni” to tak naprawdę „my”.

Mówiąc o „białoruskich informatykach”, premier Donald Tusk miał zapewne na myśli program rządowy Program Poland. Business Harbour uruchomiony jesienią 2020 roku w reakcji na brutalne stłumienie powyborczych protestów i bezprecedensowe represje, które reżim Aleksandra Łukaszenki rozpoczął wobec własnego społeczeństwa.

Z pełną siłą białoruski dyktator uderzył w „nielojalnych” informatyków z Białoruskiego Parku Wysokich Technologii (nazywanego tamtejszą doliną krzemową), w której działało wiele znanych w świecie IT firm (mieli tam zerowe stawki podatkowe i mizerne koszty utrzymania pracowników). Z Białorusi zaczęli masowo uciekać pracownicy wielu branż, w tym liczni informatycy i twórcy cyfrowi z pacyfikowanej „doliny krzemowej”. Rządzący w Warszawie szybko zrozumieli, że to szansa na pozyskanie młodych i wykształconych specjalistów z najszybciej rozwijającej się branży na świecie, którzy zasilą polską gospodarkę. Czy to było błędem?

Program nie był zły, przybyło wielu represjonowanych Białorusinów

Było to bardzo pragmatyczne podejście. Nawet jeżeli wśród tych ludzi znalazło się kilku agentów Łukaszenki czy Putina, to wcale nie oznacza, że program był zły. Czy to, że agenci Kremla przyjeżdżają do Europy na podstawie wiz Schengen, oznacza, że wszyscy przyjeżdżający do Unii Europejskiej na podstawie takich wiz są agentami Putina?