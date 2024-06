Argentyna: Ustawa forsowana przez prezydenta przeszła jednym głosem. Ruszy prywatyzacja?

- Stawką jest życie Argentyńczyków. Piliśmy już tę truciznę kilka razy: mieliśmy zero inflacji i zero aktywności gospodarczej — mówił jeden z liderów protesów, Luis D'Elia. - Ta trucizna nie przyniosła rezultatów kilka razy w Argentynie i nie pozwolimy, by znów to zrobiono - dodał.



Na ulicach Buenos Aires, wokół parlamentu, protestujący rzucali w policjantów kamieniami i butelkami. Policja użyła gazu łzawiącego, armatek wodnych, strzelała też do protestujących gumowymi kulami.



Kancelaria Mileia przyjęła z zadowoleniem przyjęcie ustawy. „To, co stało się dziś, to tryumf Argentyńczyków i pierwszy krok do przywrócenia naszej wielkości” - głosi wydany przez Kancelarię po przegłosowaniu ustawy komunikat.



- Zamierzamy zmienić Argentynę. Zbudujemy liberalną Argentynę - mówił w środę Milei dodając, że jeśli jego projekty nie przejdą przez obecny Kongres, spróbuje je przeforsować ponownie.



Źródło w administracji Mileia przyznaje jednak, że choć obóz prezydencki uważa, iż ustawa przejdzie przez Senat to jednak zostanie zmieniona bardziej, niż życzyłby sobie tego obóz prezydenta.