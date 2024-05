Donald Tusk jedzie na granicę z Białorusią. "Skierowaliśmy dodatkowe siły"

Informację o ataku na polskiego żołnierza nożem potwierdził w Polskim Radiu wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek. Potwierdził on, że polski żołnierz został pchnięty nożem na granicy. Jego życiu nic nie zagraża.



- Jesteśmy w kontakcie z panem premierem, z ministrem (Tomaszem) Siemoniakiem, współdziała Straż Graniczna z żołnierzami Wojska Polskiego, z policją. To jest wielka misja, doszło do bandyckiego ataku na żołnierza, doszło też do ataku na funkcjonariusza Straży Granicznej (...). Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, to jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie z wykorzystaniem osób, które w bandycki sposób atakują naszych żołnierzy i funkcjonariuszy — mówił na konferencji wicepremier i minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.



- Wzmacniamy obecność wojska, wzmacniamy zaporę, wzmacniamy wszystkie elementy, które są niezbędne, aby strzec i chronić granicy — dodał. - Wojsko objęło opieką psychologiczną i wszelką pomocą rodzinę żołnierza, któremu dziękuję za ofiarną służbę - dodał,



Więcej informacji wkrótce