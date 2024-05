Podsłuchiwane rozmowy z Ministerstwie Sprawiedliwości

Mraz miał przez około dwa lata nagrywać spotkania z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, innymi pracownikami resortu i politykami Suwerennej Polski. Łącznie prokuratura miała otrzymać ok. 50 godzin nagrań z budynku ministerstwa i nie tylko.

Onet opublikował jedną z takich rozmów. W 2022 roku wiceminister Romanowski dzwonił do prokuratora regionalnego w Warszawie Jakuba Romelczyka. Rozmowa dotyczyła zawiadomienia złożone przez posła KO Witolda Zembaczyńskiego.

- No wiesz, my na pewno odmówimy, bo ja tu nie widzę podstaw, żeby wszczynać postępowanie. To jest totalny "becep", czyli brak cech przestępstwa, prawda? I to będzie na 100 proc. odmówione u nas, ale sąd śródmiejski orzeka, jak orzeka, i to już od dłuższego czasu — miał powiedzieć prok. Romelczyk.

Romanowski pytany o tę rozmowę odpowiedział dziennikarzom, że jej nie kojarzy. - Proszę wybaczyć, ale nie pamiętam żadnej takiej sytuacji — odpowiedział były wiceminister i zaprzeczył, by ustalał z prokuratorem odpowiedź na zawiadomienie posła KO.

Prokuratura informuje o śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała, że były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości został przesłuchany kilkadziesiąt razy w charakterze podejrzanego. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, które poddano analizie i weryfikacji.

W opublikowanym komunikacie przekazano, że wyjaśniania byłego dyrektora „są jednym z dowodów stanowiących również podstawę przygotowywanych wniosków o uchylenie immunitetów wobec posłów”.