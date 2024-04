Oprogramowanie izraelskiej firmy zakupiło we wrześniu CBA za środki z Funduszu Sprawiedliwości. Kontrowersje wywołał nie tylko sam zakup, ale również sprawy, do których został użyty. CBA włamało się do telefonu Krzysztofa Brejzy, polityka Platformy, w 2019 r. (był wtedy posłem i szefem sztabu wyborczego), Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, czy Bartłomieja Misiewicza, byłego rzecznika MON w czasach, gdy kierował nim Antoni Macierewicz. W marcu na konferencji prasowej Maciej Wąsik, były wiceszef CBA i wiceminister MSWiA, ujawnił, że „jeśli chodzi o skalę zastosowania tego urządzenia, to w 2021 r., kiedy system był wykorzystywany najczęściej, prowadzono ok. 200 kontroli operacyjnych, z czego połowa to kontrole prowadzone przez ABW (przede wszystkim działania kontrwywiadowcze – przyp. aut.)”, a także SKW, a większość dotyczyła Białorusinów i Rosjan na terenie Polski. Według Macieja Wąsika w pozostałych latach funkcjonowania tego systemu liczba ta nie przekraczała stu kontroli. „Należy dodać, że 200 kontroli to nie znaczy 200 osób, bo czasem dana osoba posiadała dwa urządzenia końcowe (...). W naszej ocenie było to ok. 150 osób w szczytowym momencie objętych kontrolą Jarvisa” – mówił Wąsik. J.A.R.V.I.S. – to niejawna nazwa Pegasusa dla polskiego CBA.

Czytaj więcej śledztwo Ofiar Pegasusa na razie nie ma. Prokuratura Krajowa dopiero ustala, czy i kto był inwigilowany Zespół śledczy do zbadania „legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus” działa w mazowieckim pionie Prokuratury Krajowej od 20 lutego – powołał go prokurator generalny Adam Bodnar. Ostatnio dla pierwszych 31 osób wystawiono wezwania na przesłuchanie. Okazuje się, że nie ma żadnych dowodów na to, że byli oni kontrolowani Pegasusem.

Publicznie deklarowana przez nowy rząd obietnica, że ujawni pełen obraz wykorzystywania Pegasusa w czasach PiS, na razie pozostaje w sferze deklaracji. Wszczęte w lutym w mazowieckim wydziale Prokuratury Krajowej śledztwo (prowadzi je zespół śledczy do zbadania „legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania PEGASUS” ) jak na razie dopiero ustala, kto był podsłuchiwany tym narzędziem i czy było to uzasadnione. Ostatnio dla pierwszych 31 osób wystawiono wezwania na przesłuchanie – choć publicznie powtarzano, że potwierdzono 31 osób inwigilowanych Pegasusem, była to informacja nieprawdziwa.

– Wysłaliśmy wezwania do stawiennictwa wraz z pouczeniem. Z tych pism nie wynika, iż dana osoba była inwigilowana. Chcemy przesłuchać te osoby m.in. celem ustalenia tej okoliczności. Kryterium było przede wszystkim takie, iż są to osoby, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie. Nie dokonano dotychczas ustalenia, aby osoby te były inwigilowane. Prowadzimy czynności, aby to ustalić – informuje nas prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.