W Rosji rozpoczęły się wybory, które w niedzielę wygra Putin. "Może toczyć wojnę jak długo chce"

Według nieoficjalnych doniesień Kreml chce, by Putin uzyskał poparcie na poziomie 80 proc. przy frekwencji co najmniej 70 proc. Byłoby to najwyższe poparcie jakie urzędujący prezydent Rosji zdobył dotychczas w wyborach prezydenckich. W 2018 roku Putin uzyskał 76,69 proc. głosów w wyborach.



Wybory prezydenckie w Rosji PAP

Wybory prezydenckie w Rosji. Mieszkanka Moskwy: Czy wy na Zachodzie oszaleliście? Nie można pokonać Rosji

71-letni Putin zapewni sobie w niedzielę piątą kadencję na stanowisku prezydenta, trzecią z rzędu (jest to możliwe dzięki nowelizacji konstytucji z 2020 roku, która „wyzerowała” wcześniejsze dwie kadencje). Putin rządzi Rosją od 2000 roku (w latach 2008-2012 rządził jako premier).



Reuters cytuje rozmowę z 46-letnią mieszkanką Moskwy, Liudmiłą Pietrową, która mówi, że „oczywiście wspiera Władimira Putina”.



- Putin podniósł Rosję z kolan. Rosja pokona Zachód i Ukrainę. Nie można pokonać Rosji — nigdy — stwierdziła. - Czy wy na Zachodzie całkowicie oszaleliście? Co Ukraina ma z wami wspólnego — dodała w kontekście wojny napastniczej, jaką Rosja od 2022 roku prowadzi przeciw Ukrainie.