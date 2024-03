Głównym problem jest wiek polityka, który już teraz jest najstarszym przywódcą w historii USA, a gdyby miał pełnić przez kolejną kadencję funkcję prezydenta, zakończyłby ją w wieku 86 lat. Tak uważa 73 proc. ogółu Amerykanów i aż 61 proc. tych, którzy oddali swój głos na demokratę w 2020 roku. Trump co prawda wkrótce skończy 78 lat i potrafi mylić wiceprezydent Kamalę Harris z byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, podobnie jak Biden twierdzi, że właśnie rozmawiał z nieżyjącymi od lat prezydentem Francji François Mitterrandem czy kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem i dowodzi, że prezydentem Egiptu nie jest Abd al-Fatah Sisi, lecz Meksykanin Andres Manuel Lopez Labrador (AMLO). Jednak w trakcie minionych czterech lat proces starzenia się miliardera najwyraźniej okazał się znacznie mniej widoczny, skoro tylko 15 proc. jego wyborców z 2020 r. wskazuje dziś na wiek kandydata jako problem (42 proc. ogółu Amerykanów).

Jimmy Carter, Bill Clinton czy Barack Obama – Partia Demokratyczna zna wiele przykładów polityków, którzy choć szerzej nieznani Amerykanów, zdołali w relatywnie krótkim czasie na tyle się wypromować, że już za pierwszym razem zdobyli Biały Dom. Także dziś takich potencjalnych prezydentów jest kilku. To przede wszystkim gubernatorzy – Kalifornii Gavin Newsom, Michigan – Gretchen Whitmer, Illinois – J.B. Pritzker czy Pensylwanii Josh Shapiro. Eksperci nie wykluczają też wielkiej kariery sekretarzowi ds. transportu Pete Buttigiegowi (startował w wyborach w 2020 r.), senator z Minnesoty Amy Klubuchar czy senatorowi z New Jersey Cory'emu Bookerowi.

Jednak jeśli (na co nic nie wskazuje) sam Biden nie zrezygnuje z ubiegania się o prezydenturę, jest na to zbyt późno. Większość stanów zamknęła już procedurę selekcji kandydatów. Gdyby natomiast przed sierpniowa konwencją Partii Demokratycznej w Chicago Biden z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z ubiegania się o prezydenturę, decyzję, kto ma reprezentować ugrupowanie, podjęłoby w głosowaniu większościowym 3934 delegatów.

To jednak byłoby zadanie wielce ryzykowne. W tej chwili delegaci są zobowiązani do głosowania zgodnie z wynikami konsultacji przeprowadzonych w ostatnich miesiącach we wszystkich stanach w żmudnym procesie prawyborów. Gdyby jednak Biden wycofał się z tej rywalizacji, każdy z delegatów oddałby głos zgodnie z własnym sumieniem, co mogłoby na koniec doprowadzić do dość przypadkowego wyniku. Poza przedsiębiorcą Deanem Phillipsem żaden demokrata nie zdecydował się wystąpić przeciwko urzędującemu prezydentowi. Nie da się więc ocenić, który z nich zdobyłby poparcie Amerykanów. W tej rywalizacji spore szanse z uwagi na pełnioną funkcję miałaby co prawda wiceprezydent Kamala Harris, jednak jej zwycięstwo w żadnej mierze nie byłoby gwarantowane.

Gdyby z powodów losowych (lub własnej decyzji) Biden wycofał się z wyborów już po sierpniu, to do Narodowej Konwencji Demokratów należałaby decyzja, kogo wystawić na jego miejsce.