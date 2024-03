Najważniejszy dzień dla Bidena i Trumpa. Co wydarzy się w Superwtorek?

Joe Biden bez wyzwań, Donald Trump walczy z Nikki Haley

Głównym kandydatem do nominacji Demokratów jest prezydent Biden i nie ma on powodów do obaw Były prezydent Donald Trump prowadzi natomiast w wyścigu o nominację Republikanów z byłą gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley.

W dwóch stanach objętych superwtorkiem – Kolorado i Maine – stwierdzono, że Trump brał udział w powstaniu związanym z okresem wyborczym po 2020 r. i został zdyskwalifikowany z prawyborów na mocy 14. poprawki. Sąd Najwyższy unieważnił te decyzje, ale mogą mieć one wpływ na wynik prawyborów. Trumpowi postawiono także zarzuty federalne w Waszyngtonie i na Florydzie, a także zarzuty stanowe w Nowym Jorku i Gruzji. Nie jest jeszcze jasne, ile spraw trafi do sądu przed wyborami prezydenckimi.

W przypadku prezydenta Bidena, który ubiega się o reelekcję, wśród wyborców istnieją obawy związane z jego wiekiem, sposobem, w jaki podchodzi do zaangażowania USA w konflikt Izrael-Hamas, a także apatią wyborców.