Kręte drogi Viktora Orbána. O co chodzi premierowi Węgier?

Już w obecnym roku część deputowanych rządzącego Fideszu zaczęła wskazywać na szwedzką krytykę stanu demokracji na Węgrzech. Głównym problemem okazał się film rozpowszechniany w szwedzkich szkołach (a sfinansowany przez prywatną fundację), który opowiadał o demokracji na świecie i gdzie mimochodem krytykowano Węgry.

Jednocześnie premier Orbán zażądał, by do Budapesztu przyjechał szef szwedzkiego rządu i podjął rozmowy o „problemach”. Szwedzi początkowo odrzucili żądanie, ale w końcu Kristersson przybył nad Dunaj, ratując wizerunek Orbána.

Ankara bowiem zgodziła się na szwedzkie członkostwo już 26 stycznia, pozostawiając Budapeszt samemu sobie. Wcześniej podejrzewano, że obie stolice w jakiś sposób koordynują swą akcję, okazało się jednak, że nie.

– Z jednej strony możemy powiedzieć, że to był błąd w kalkulacjach, że Fidesz spóźnił się, nie zrozumiał sytuacji. Ale z drugiej strony również rozumiemy, że jedyną osobą, która zyskała na tym, był prezydent Władimir Putin. A premier Orbán już wcześniej wyświadczał mu jakieś przysługi, dlaczego by również nie tym razem – zastanawiał się Tompos.

Węgry w cieniu Putina

Najgorszym jednak z punktu widzenia premiera Orbána było to, że również Węgrzy nie rozumieli, o co mu chodzi. W badaniach socjologicznych zamówionych przez najstarszą, węgierską gazetę „Nepszava” okazało się, że prawie dwie trzecie pytanych była za wstąpieniem Szwecji do NATO, a 60 proc. uważało, że kraj szkodzi swemu wizerunkowi, sprzeciwiając się temu.

Respondenci przy tym nie potrafili jednoznacznie wskazać przyczyn sprzeciwu. Dla 29 proc. była to szwedzka krytyka węgierskich władz, 14 proc. sądziło, że to rodzaj targu w sprawie odmrożenia funduszy UE dla Węgier. A 11 proc. sądziło, że Orbán robi to pod wpływem Moskwy.