Jak powiedział na antenie Radia Plus minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, sto konkretów "oznaczało to, że w każdym z tych punktów rozpoczęta zostanie praca". - Rząd rozpoczął pracę 13 grudnia. Mamy więc liczyć te 100 dni od wyborów, czy od 13 grudnia? Jak będziemy się w ten sposób rozliczali, to nie ma to sensu - stwierdził.