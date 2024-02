Cezary Tomczyk: W Polsce jest jedna osoba, której wizyta Dudy i Tuska jest nie w smak

Tomczyk był pytany o wizytę Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu (dojdzie do niej 12 marca) i o to czy jest ona kłopotem dla którejś ze stron.



Cezary Tomczyk o wizycie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w USA: Jarosław Kaczyński doznał szoku

- Myślę, że jest to raczej powód do tego, żeby być dumnym z własnego państwa - odparł.



- Odpowiedź nie jest oczywista. Akurat jeśli chodzi o prezydenta Dudę i premiera Donalda Tuska sprawa jest oczywista — Donald Tusk stoi na czele rządu, Andrzej Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ale jest w polskim państwie człowiek, któremu na pewno jest to nie w smak. I ten człowiek nazywa się Jarosław Kaczyński. Myślę, że jak Jarosław Kaczyński dowiedział się, że będzie wspólna wizyta prezydenta i premiera w Stanach to doznał szoku. Bo ten człowiek robi wszystko, by w Polsce był chaos. Wszystko co prowadzi do porozumienia, wszystko co pokazuje, że ponad podziałami można dogadywać się w sprawach najważniejszych de facto jest na szkodę PiS-u - dodał.