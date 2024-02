Magdalena Biejat kandydatką Lewicy i stowaryszenia Miasto Jest Nasze w Warszawie

Progresywna wizja

Biejat w czasie swojego inauguracyjnego przemówienia podkreśliła, że Warszawę stać na wizję, która ma obejmować m.in. wielkie inwestycje publiczne i „odważne przedsięwzięcia”. Biejat chce mówić o rozwoju stolicy w progresywny sposób. Na pierwszym planie m.in. sprawy mieszkaniowe. – Warszawa musi wreszcie rozpocząć wielki program budownictwa społecznego – mówiła Biejat. Kwestie mieszkaniowe były zresztą jednym z priorytetów w kampanii parlamentarnej Lewicy. I teraz mają być jednym z priorytetów w Warszawie.

Co jest celem kampanii? – Naszym zdaniem osiągalny jest pułap podobny do poparcia dla Lewicy w stolicy w 2019 roku, czyli około 18 proc. To dałoby możliwość zawalczenia z kandydatem PiS o drugie miejsce. Zwłaszcza gdy będziemy pokazywać, że stolicę stać na dużo więcej, niż proponuje to czy realizuje Trzaskowski — mówi nam rozmówca z progresywnego bloku Lewicy i MJN w Warszawie. Nasz informator dodaje, że fakt, iż kandydat PiS jest mało rozpoznawalny, działa również na korzyść Biejat.

Jak wynika z naszych informacji, być może na początku przyszłego tygodnia blok progresywny pokaże „jedynki” do rady miasta. A co do programu, to jak wynika z naszych rozmów, mieszkalnictwo, edukacja publiczna i jej jakość oraz kwestie bezpieczeństwa i przyjaznej organizacji przestrzeni miejskiej mają dominować w kampanii Biejat na prezydenta Warszawy.