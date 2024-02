Joe Biden krytykuje wypowiedź Donalda Trumpa. "Zachęca Rosję do najeżdżania sojuszników USA"

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Paweł Łepkowski: Nie boję się Donalda Trumpa Słowa Donalda Trumpa wywołały wzburzenie w Europie. Część mediów i polityków odebrała je jako zapowiedź wycofania się USA pod rządami Trumpa z NATO. Czy to słuszne obawy? A może powinniśmy spojrzeć na sprawy z innej perspektywy?

Prezydent USA dodał, że słowa Trumpa są równoznaczne z zaproszeniem Rosji do najeżdżania sojuszników USA.



- Wyobrażacie sobie byłego prezydenta mówiącego takie rzeczy? Cały świat je słyszał. A najgorsze jest, że on naprawdę tak myśli — powiedział Biden.



Joe Biden: Ja nigdy nie ugnę się przed rosyjskim dyktatorem

- Żaden inny prezydent w naszej historii nigdy nie ugiął się przed rosyjskim dyktatorem. Pozwólcie mi powiedzieć to tak jasno, jak mogę: ja nigdy się nie ugnę - dodał.



Były prezydent wysłał groźny i szokujący, mówiąc wprost nieamerykański sygnał światu Joe Biden, prezydent USA

- Na miłość boską, to głupie, to haniebne, to groźne, to nieamerykańskie — podsumował słowa Trumpa Biden.