"Politico" o wywiadzie Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem: Putin wykorzystał okazję

Tucker Carlson nie zdołał wyciągnąć niczego, co pozwoliłoby wniknąć w prawdziwe cele wojenne Władimira Putina, natomiast Putin wykorzystał szansę, by zasiać wątpliwości co do pomocy Ameryki dla Ukrainy - tak wywiad amerykańskiego dziennikarza z Putinem ocenia "Politico".