Wąsik: Jestem bardzo przywiązany do funkcji posła, chciałbym wykonywać mandat

- Dzisiaj nie będę próbował wejść do Sejmu, natomiast nie wiem, jak się sytuacja rozwinie - oświadczył polityk PiS Maciej Wąsik. W rozmowie z RMF FM ocenił, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia złamał prawo. - Zostanie za to, co zrobił, rozliczony - dodał.