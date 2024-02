Straż Marszałkowska domagała się okazania legitymacji poselskich przez próbujących wejść do Sejmu.



- My chcemy, aby władza przestrzegała prawa — mówił przed wejściem do Sejmu Kaczyński. - Chcieliśmy tylko pokazać, że władza działa w sposób całkowicie bezprawny — dodał. Kaczyński mówił też, że to „banda przerażona Pegasusem” uniemożliwia wejście Kamińskiemu i Wąsikowi do budynku Sejmu.



Wąsik mówił przed Sejmem, że ma przy sobie wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, że decyzje marszałka Szymona Hołowni w jego sprawie są bezprawne.



- Posłowie nie mogą wchodzić i wychodzić do Sejmu — skarżył się w Sejmie w rozmowie z dziennikarzami poseł PiS, Marcin Przydacz.



Marek Suski: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dochodzili do zdrowia po torturach

W Sejmie poseł PiS, Marek Suski zapowiedział, że Kamiński i Wąsik będą próbowali wejść na salę obrad Sejmu.— Oczywiście, a dlaczego poseł ma nie wejść na salę? - pytał.