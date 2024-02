Pałac Buckingham poinformował oficjalnie w poniedziałek, że u króla Karola III lekarze zdiagnozowali nowotwór. Monarcha podjął leczenie i odwołał swoje wystąpienia publiczne.

Do sprawy odniósł się we wtorek premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, który zaznaczył, iż jest wdzięczny, że choroba króla została „wcześnie wykryta”.

Rishi Sunak: Wszystkie nasze myśli są z królem Karolem i jego rodziną. Na szczęście nowotwór udało się wykryć wcześnie

Jak powiedział w rozmowie z BBC premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, „jest wdzięczny, że nowotwór u króla Karola III został wcześnie wykryty”. Sunak zapytany został, jak przyjął tę informację. Polityk podkreślił, że był „bardzo zszokowany i zasmucony”, kiedy dowiedział się o chorobie monarchy. - Oczywiście – jak wszyscy inni – jestem zszokowany i zasmucony tą informacją. Wszystkie moje myśli są z nim i jego rodziną. Na szczęście udało się to wykryć wcześnie — zaznaczył, dodając, że „wszyscy mają nadzieję, że król otrzyma potrzebne leczenie i w pełni wyzdrowieje”. - Wszyscy mamy nadzieję i się o to modlimy. Oczywiście utrzymuję z nim regularny kontakt i nadal będę się z nim komunikować w normalny sposób - podkreślił Sunak, zaznaczając raz jeszcze, że „jego kontakty z królem Karolem będą kontynuowane”. - Wszystkim się zajmiemy - powiedział. - Będzie w naszych myślach i modlitwach. Wiele rodzin w całym kraju, które tego słuchają, dotknie to samo. Będziemy więc po prostu mieć nadzieję, że uda nam się przez to przejść tak szybko, jak to tylko możliwe - dodał.

Król Karol III ma nowotwór

Dotychczas nie ujawniono, jaki jest rodzaj nowotworu, na który cierpi król Karol III. Z oświadczenia Pałacu Buckingham wynika, że w poniedziałek król rozpoczął „regularne leczenie”. Wiadomo jedynie, że nie jest to nowotwór prostaty – Karol przebywał ostatnio w szpitalu w związku z leczeniem tego narządu.