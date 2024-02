70 mln zł na wybory, któych nie było. Michał Dworczyk: Na tarczę wydano 200 mld zł

Jest prawdą, że prawem jest to, co zapisane w ustawie. Prawdą jest to, że w sytuacji, gdy jest pandemia, podejmowane są działania ekstraordynaryjne - mówił w rozmowie z RMF FM były szef KPRM, poseł PiS, Michał Dworczyk.