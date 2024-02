Prawybory w w Karolinie Południowej: murem za Bidenem

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Wybory w USA. Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem W wyborach prezydenckich w USA w 2024 r. może dojść do kolejnego pojedynku Donald Trump - Joe Biden. Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że Amerykanie nie są zachwyceni taką perspektywą, ale nie zamierzają bojkotować wyborów. Gdyby wybory odbyły się teraz, Trump wygrałby z Bidenem.

W Iowa, gdzie w styczniu były prawybory republikańskie, demokraci głosują korespondencyjnie, a wyniki znane będą 5 marca. W New Hampshire część demokratycznych wyborców poszła do urn 23 stycznia w głosowaniu zorganizowanym przez stanowy oddział partii, który wbrew DNC i prezydentowi, chciał utrzymać tradycję głosowania na początku prawyborów. W rezultacie nazwisko Bidena nie znalazło się na karcie do głosowania, prezydent nie prowadził tam kampanii, ale i tak je wygrał dzięki zaangażowaniu swoich zwolenników. Wpisali jego nazwisko na karcie do głosowania. Nie mniej jednak głosy oddane w New Hampshire nie będą się liczyć w ostatecznym rozrachunku delegatów.

Nie mniejsze zamieszanie z datami i formatem prawyborów jest po stronie republikańskiej, np. w Nevadzie, gdzie w tym tygodniu odbędą się głosowania dwa razy: 6 i 8 lutego. Zwolennicy Nikki Haley mogą do wtorku oddawać głos na nią w korespondencyjnym głosowaniu (nazwiska Trumpa nie ma na tych kartach do głosowania). Ale kandydatka nie uzyska za nie głosów delegatów, bo głosowanie to jest administrowane przez stan, a nie Krajowy Komitet Partii Republikańskiej. A ten nie zgodził się na głosowanie korespondencyjne i organizuje wybory w czwartek – w formie „caucuses”, czyli spotkań członków partii. W tym z kolei głosowaniu, na kartach do głosowania będzie tylko nazwisko Trumpa.

Zagubieni wyborcy

„Demokracja bywa chaosem, ale zazwyczaj nie aż takim” – pisze „New York Times”.

Eksperci uważają, że takie zmiany kalendarza i formatu prawyborów zagrażają frekwencji. Część wyborców pogubi się w nowym systemie i po prostu nie weźmie w nich udziału.