Tusk w Paryżu i Berlinie

Z naszych informacji wynika, że Macron przyjął z wielkim zadowoleniem wyniki wyborów 15 października. Utrzymał też w bardzo serdecznym tonie list gratulacyjny, jaki wysłał na ręce Tuska 13 grudnia. Wspomniał w nim o determinacji Polski we wspieraniu Ukrainy. Ale wskazał też, że to wsparcie musi zyskać trwały wymiar europejski. Podkreślił, że oba kraje powinny wykuć wspólną wizję Unii i nadać jej większą „zdolność do działania” oraz odpowiednie środki finansowe.

Macron wielokrotnie wysuwał pomysły idące w tym kierunku, w tym powołania budżetu Unii wartego „kilka procent jej dochodu narodowego”, prezydenta UE powoływanego w wyborach powszechnych czy ograniczenia prawa weta przy podejmowaniu przez Radę Unii decyzji w sprawach zagranicznych. Nigdy jednak nie udało się ich wcielić w życie. Nowa dynamika polityczna w Warszawie może to zmienić.

Z naszych informacji wynika, że Polska jest teraz otwarta na dyskusje w tej sprawie. Jednym z powodów jest ciągła obstrukcja Viktora Orbána w sprawie wsparcia Ukrainy. Szef MSZ Radosław Sikorski poparł z kolei pomysł francuskiego komisarza ds. obrony i rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona powołania wartego 100 mld euro funduszu na rzecz rozwoju europejskiego przemysłu obronnego.

Ale Francji zależy też na wielkich kontraktach gospodarczych, w tym budowie elektrowni jądrowej w naszym kraju oraz dostaw uzbrojenia. Mówił o tym w połowie stycznia podczas swojej pierwszej po Berlinie wizycie w Warszawie nowy szef francuskiego MSZ Stéphane Séjourné.

Weimar rządzi Unią

Przygotowaniem do wizyty Tuska w Berlinie był z kolei przyjazd 30 stycznia do niemieckiej stolicy Radosława Sikorskiego. Minister starał się zepchnąć na drugi plan tematy, które do tej pory blokowały bliższą współpracę między krajami, zaczynając od reparacji: w tej sprawie wystąpił do swojej odpowiedniczki Annaleny Baerbock o „kreatywność”.