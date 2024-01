Niemcy: Setki tysięcy protestują przeciw AfD. Apel prezydenta o "sojusz demokratów"

300 tys. Tyle osób miało protestować w weekend w Niemczech przeciw AfD

W Berlinie na początku demonstracji brało w niej udział ok. 30 tys. osób, ale liczba ta rosła w trakcie protestu — wynika z informacji policji.



Kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało w Kolonii i Bremie. Organizatorzy protestów szacują, że w całych Niemczech demonstrowało ok. 300 tys. osób.



- To sygnał dla świata, że nie pozwolimy, aby to się wydarzyło bez komentarza — powiedziała uczestniczka protestu we Frankfurcie Steffi Kirschenmann.



Burmistrz Frankfurtu, Mike Josef, zwrócił się do uczestników protestu na placu Römerberg przypominając, że w tym samym miejscu naziści palili książki uważane przez nich za nieprawomyślne.



Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier apeluje: Pokażmy, że razem jesteśmy silniejsi

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier określił ogólnokrajowe protesty przeciwko prawicowemu ekstremizmowi jako oznakę siły społeczeństwa.