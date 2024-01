I tak z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że PiS poważnie rozważa wystawienie w Krakowie nie Małgorzaty Wassermann, lecz Łukasza Kmity. To były wojewoda małopolski, obecnie poseł, polityk PiS młodego pokolenia (rocznik 1985). Z naszych rozmów wynika, że właśnie młody wiek i kampanijna sprawność są uważane przed polityków PiS na Nowogrodzkiej za potencjalne atuty Kmity w rywalizacji w miastach. PiS zdaje sobie sprawę z wagi wyborczych wyścigów w takich miejscach, jak Kraków czy Warszawa, również pod kątem ogólnego wizerunku partii i jej wyników.

Do przetasowań może jeszcze dojść po stronie koalicji rządzącej. Lider PSL i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz od kilku tygodni apeluje o to, by w Krakowie koalicja wystawiła jednego kandydata. W tym kontekście pojawia się np. nazwisko wiceministra sportu Ireneusza Rasia i wiceprezydenta Andrzeja Kuliga. Ale na taki scenariusz musiałaby zgodzić się PO, która ma już swojego kandydata w mieście. Ustalenia liderów i partii to kwestia kolejnych dni i tygodni – aż do początków lutego.

Badania szans kandydatów w poszczególnych miastach „Rz” realizuje we wspólnym projekcie z IBRiS. Pod koniec ub. roku zbadaliśmy już poparcie samorządowców we Wrocławiu.