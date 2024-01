Rzucił wyzwanie Władimirowi Putinowi w wyborach prezydenkich. Kim jest Borys Nadieżdin

Rosjanom obiecuje w pierwszej kolejności szybkie zakończenie wojny, przywrócenie niezależność samorządom, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i zakończenie konfrontacji z Zachodem. Nie wiadomo, czy jego nazwisko w ogóle trafi na kartę do głosowania. Do końca stycznia w CKW musi złożyć co najmniej 100 tys. podpisów, a zebrał na razie jedynie jedną piątą. Startuje z ramienia mało znanej partii Inicjatywa Obywatelska, na której czele stoi były minister gospodarki za czasów Jelcyna Andriej Nieczajew, również potępiający wojnę z Ukrainą.

To trudne zadanie, ale liczymy, że wszystko się uda. Popiera nas sporo ludzi, którzy mają dużo odbiorców (w sieci – red.). W Petersburgu i Moskwie już ustawiają się ogromne kolejki osób, które chcą złożyć podpis – mówi „Rzeczpospolitej” Iwan Pietrow, rzecznik sztabu wyborczego Nadieżdina.

Kto popiera Borysa Nadieżdina

W sztabie Nadieżdina twierdzą, że nie zbierają podpisów na terenie Krymu i nie tworzyli oddziałów na innych okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Na pytanie dotyczące przyszłości tych terenów w przypadku zmiany władzy w Rosji rzecznik odpowiada ostrożnie (za negowanie „rosyjskości” okupowanej części Ukrainy grozi nawet więzienie). – To bardzo trudne pytanie, które wymaga omówienia w ramach trójstronnych spotkań Rosji, Ukrainy i państw Zachodu. Ostateczna decyzja i tak należy do ludzi, którzy tam mieszkają. Tam są ich domy i groby ich przodków – mówi.

Po co uczestniczą w wyborach, których wynik w zasadzie jest już znany? – Nawet jeżeli nie uda się zmienić prezydenta i systemu politycznego w Rosji, ważne jest, by ludzie zobaczyli alternatywę, by w głowach mieszkańców naszego kraju zaszły zmiany. To doprowadzi do przemian w przyszłości – uważa Pietrow.

Do popierania Nadieżdina z zagranicy zachęca część rosyjskiej opozycji demokratycznej. Chodzi o m.in. rosyjskiego vlogera Maksima Kaca (uznanego za „agenta zagranicznego” i ściganego w Rosji za „rozpowszechnienie nieprawdy” o rosyjskiej armii). Kac (ma 2 mln widzów na YouTubie) od miesięcy namawiał Rosjan do mobilizacji wokół jakiegokolwiek przeciwnika wojny i Putina. Nie ukrywał też, że liczy na powyborcze protesty na wzór tych, które odbyły się na Białorusi w 2020 r. Ale są też inne głosy w opozycji rosyjskiej.